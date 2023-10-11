Стало известно, кто находится в группе риска развития синдрома сухого глаза

За последние несколько лет увеличились случаи развития синдрома сухого глаза. Причин этому довольно много, и одна из них – масштабная цифровизация.

Часто пациенты, страдающие ССГ, жалуются на ощущение песка в глазах, сухость или, наоборот, слезотечение. Также у человека может быть покраснение, которое усиливается ближе к вечеру.

Как выяснилось, к группе риска относятся женщины, которые принимают оральные контрацептивы или же находящиеся в положении. На проявление заболевания также может повлиять длительный прием антидепрессантов, диуретиков, антигистаминных лекарств и др. Сюда уже можно отнести и мужчин.

У людей обоих полов после достижения 65-летнего возраста распространенность синдрома выше. Впрочем, как и у людей, которые пользуются контактными линзами.

Но как же избежать появления ССГ и лечить его тем, кто с ним уже столкнулся? О мерах профилактики и правилах работы с гаджетами – в материале RuNews24.