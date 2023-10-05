Стало известно, кто одержал победу на конкурсе «Учитель года России 2023»

Наверняка многие педагоги, если не каждый из них, хотя бы раз мечтал о том, чтобы его по достоинству назвали учителем года. И такая возможность есть, но не все же могут стать фаворитами.

Напомним, что 5 октября в России отмечается День учителя. В этом году он выпал на четверг, будний день, когда практически все педагоги находятся на своем рабочем месте – рядом со школьниками.

Как пишет KP.RU, Олег Янковский, являясь преподавателем литературы и русского языка в школе при посольстве РФ в Иране, выиграл в конкурсе «Учитель года России 2023». Он выразил благодарность своему седьмому классу, ребятам, которые там учатся, а также всем остальным, кто за него болел.

Янковскому крупно повезло одержать победу во всероссийском профессиональном конкурсе, который прошел в 34-й раз. Наверняка это звание станет настоящим стимулом продолжать трудиться на благо школьников.