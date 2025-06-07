Стало известно, кто поставил Маску фингал под глазом

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX предстал на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом.

Оказалось, что он подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В публикации говорится, что когда Бессент и Маск вышли из Овального кабинета, между ними возник конфликт, который перешел в драку. Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, а Бессент ударил его в ответ.

Причиной столкновения стало несогласие по вопросу кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США.

Бессент обвинил Маска в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более $1 трлн.

Ранее стало известно, как Маск отреагировал на пожелания от Трампа.