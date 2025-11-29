Стало известно, кто представит Подольск на региональном этапе «Того самого физрука»

В подольском спорткомплексе «Труд» завершились городские соревнования в рамках проекта «Тот самый физрук», где определилась команда, которая представит округ на региональном этапе.

Абсолютными победителями после двухэтапных испытаний стали учитель гимназии №4 Никита Задорогин и его ученик Роман Майборода, показавшие лучшие результаты в сдаче норм ГТО и спортивной эстафете.

Второе место заняли представители школы №21 — педагог Денис Гульков и школьник Егор Дуков. Всего в борьбе за звание сильнейших участвовали 26 команд из Подольска и соседних муниципалитетов, причем 24 коллектива представляли непосредственно городской округ.

Соревнования включали классические нормативы ГТО — отжимания, подъем туловища, наклоны и прыжки в длину с места, а также требовали слаженности в командной эстафете.

Как отметила мастер спорта Оксана Кошелева, подобные проекты принципиально важны для мотивации детей, поскольку опытные спортсмены-педагоги способны передать ученикам не только технику, но и фундаментальные ценности — волю к победе, упорство и патриотизм.

Учитель физкультуры Дарья Александровна, мастер спорта по дзюдо, подчеркнула, что участие в таких состязаниях позволяет педагогам на практике демонстрировать свой профессионализм и служить живым примером для школьников.

Ранее сообщалось, что 35 регионов собрались в Егорьевске на соревнованиях по вольной борьбе.