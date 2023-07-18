Стало известно, кто возглавил российскую «дочку» Danone

Появилась информация о том, кто стал генеральным директором компании «Данон Россия» («дочки» Danone). Об этом пишет РИА Новости вечером вторника, 18 июля.

Как уточняет издание, новым гендиректором стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Это произошло после того, как компания была передана во временное управление Росимуществу, пишет канал BAZA.

Таймураз Боллоев снова возглавил «Балтику» (ранее он уже был президентом компании в течение 13 лет с 1991 года), уточняет канал о новом назначении.