Латвийская эстрадная певица и ярый русофоб Лайма Вайкуле рассекретила местонахождение жившей до начала спецоперации в России исполнительницы Веры Брежневой.

На своем YouTube-канале на голубом глазу латышка рассказала, что после побега из РФ Брежнева скиталась по польше, заделавшись там волонтером. Потом подалась в италию, прихватив мужа константина Меладзе. А после решила осесть в Латвии, где сейчас и проживает.

«Вера в Риге. Она живет недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале», – сообщила Вайкуле.

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине экс-участница "ВИА Гра" Вера Брежнева публично осудила ее и, бежав из России. Певица пыталась гастролировать по Европе, причем с репертуаром в основной своей массе на русском языке., что примечательно. При этом Брежнева за весь год так и не появилась в России.

Ранее стало известно, что семья Аллы Пугачевой в полном составе бежала из России.