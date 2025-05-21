Стало известно, куда «пропала» звезда 90-х Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая, некогда кумир миллионов, сегодня живет в Испании, полностью отказавшись от сцены. Ее карьера, начавшаяся с оглушительного успеха в 90-х, рухнула из-за череды странных решений и скандалов, выяснили обозреватели KP.RU.

Певица, прославившаяся хитами «Посмотри в глаза» и «Душа», в 2004 году неожиданно исчезла из медиапространства. Позже выяснилось: причиной стал неожиданный поворот в личной жизни — рождение дочери, к которому Ветлицкая оказалась не готова. В интервью она признавалась, что материнство не принесло ей счастья, а лишь усугубило депрессию. Пришлось отложить сцену, а потом и вовсе от нее отказаться.

Также могли повлиять на карьеру певицы отношения с бывшей подругой Светланой Лазаревой: они закончились громким скандалом. Дело в том, что Ветлицкая отказалась быть крестной ее дочери, объяснив это сменой веры. Перебравшись в Испанию, она сменила профессию, занявшись дизайном интерьеров, но периодически напоминала о себе странными заявлениями — например, о вере в плоскую Землю.

Попытка вернуться на сцену в 2019 году провалилась: пандемия, а затем резкие высказывания о России и поддержка критических заявлений Аллы Пугачевой окончательно оттолкнули поклонников. Теперь Ветлицкая, как обозначили журналисты, ведет замкнутый образ жизни, оставив музыкальное прошлое в воспоминаниях 90-х.

Ранее сообщалось, что внучку Аллы Пугачевой «травят» в школе из-за родства со знаменитой бабушкой.