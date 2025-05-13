Внучку Аллы Пугачевой травят в школе из-за родства со знаменитой бабушкой

Двоюродная внучка певицы Аллы Пугачевой, которая является ее полной тезкой, родилась в семье племянника Аллы Борисовны Владислава и его жены, бухгалтера Гузель. Сам Владислав — сын родного брата певицы, Евгения, который скончался еще в 2011 году. Долгое время артистка помогала семье, в том числе и финансово, но, как выяснил KP.RU, последние три года родственники не общаются.

Тем временем маленькой Алле уже четыре года, и она начинает проявлять творческий талант, совсем как ее звездная бабушка. Многие отмечают и внешнее сходство. Однако родители в беседе с журналистами отметили, что девочку в школе не берут на конкурсы, вероятно, из-за имени и фамилии. Также какое-то время ребенка дразнили.

«Да, дразнили какое-то время. Ничего обидного, говорили просто: „Алла Пугачева, Алла Пугачева“. Пальцем показывали. Но она не понимала, что это значит, а мы не обращали внимания на такие мелочи», — отметила Гузель, мама девочки.

Сейчас девочка продолжает петь и заниматься с учителями, но, как указала «Комсомолка», путь юной Аллы Пугачевой может оказаться тернист.

Ранее URA.RU сообщал, что сбежавший из РФ в США внук Пугачевой давно и неизлечимо болен.