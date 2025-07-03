Передается с зараженными продуктами: выяснилась главная опасность вспышки ящура в Турции — что грозит туристам

В июне власти Турции официально сообщили о вспышке ящура — высококонтагиозной вирусной инфекции, поражающей преимущественно домашних парнокопытных животных. Врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что у человека ящур встречается крайне редко и обычно протекает в легкой форме.

По словам эксперта, к основным симптомам относятся: легкое повышение температуры, головная боль, слабость, язвочки во рту, на губах и пальцах, в отдельных случаях — конъюнктивит.

«Передается ящур при непосредственном контакте с инфицированными животными или зараженными продуктами (сырое молоко, необработанное мясо). С точки зрения зоонозной опасности, в группу риска по заражению ящуром у человека входят те люди, которые постоянно находятся вблизи животных, к примеру, ветеринары или фермеры», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, что человек не может передавать ящур другим людям, поэтому заболевание не имеет потенциала для масштабной эпидемии.

«Основной риск для туристов — не в болезни, а в нарушении планов и карантинных ограничениях. Если вы планируете экскурсии, агротуризм или аренду жилья в деревне, внимательно следите за сообщениями местных властей. Кроме того, не следует забывать о мерах профилактики. В первую очередь, не нужно пробовать «домашнее молоко» или «натуральный сыр», покупать молочные продукты и мясо на стихийных рынках», — добавила врач.

Во-вторых, необходимо мыть руки после прогулок, особенно если имелись контакты с животными, подчеркнула эксперт.

«При первых признаках недомогания следует обратиться к врачу, а по возвращении из поездки необходимо сдать анализы на зоонозные инфекции», — заключила Турская.

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