Стало известно, на сколько изменились цены на мясо

В сентябре 2025 года оптовые цены на тушки бройлеров в России выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость достигла ₽190 за кг, сообщает Life со ссылкой на «Коммерсантъ»

Рост цен обусловлен повышенным спросом на курятину, подорожанием свинины и говядины, а также попытками производителей компенсировать убытки, понесенные весной. Несмотря на увеличение производства птицы, холодное лето снизило ожидания роста цен в шашлычный сезон.

На рынке яиц отмечается стабилизация: в августе 2025 года оптовая цена на куриные яйца составила 53,4₽ за десяток, что на 27,1% ниже уровня прошлого года, из-за избытка предложения и убытков для производителей.

Цены на говядину продолжают расти: с начала года они увеличились на 8,5%, за год — на 13,3%. Эксперты прогнозируют, что во второй половине 2025 года стоимость говядины может вырасти еще на 12-15%.

