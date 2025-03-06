Стало известно о готовности звезд с Запада выступать в России

Не менее десятка популярных исполнителей в различных жанрах из ЕС и США готовы приехать с концертами в Россию в текущем году. Такое заявление сделало агентство Say Agency. Слова его генерального директора Анны Субчевой привели «Известия».

До этого организация провела гастроли в РФ американского рэпера DaBaby. Уже назначена дата концерта исполнителя рэпа под псевдонимом Offset. Субчева сообщила, что немного позже сможет анонсировать еще десяток имен артистов, которые выступают в различных жанрах.

«К сожалению, имена назвать до анонса я не смогу, иначе таким образом нарушу условия контрактов. Политическая ситуация меняется, поэтому становится проще», — указала она.

В качестве примера готовности западных исполнителей выступать в России Субчева привела такой пример. Ей совсем недавно звонил менеджер одного артиста из США. Он предлагал распространить европейское турне своего подопечного и на РФ. По словам гендиректора Say Agency, одно из объявлений по выступлениям будет сделано уже на этой неделе.

Ранее аналитики сообщили, что западные бренды в 2025 году будут активно входить в Россию. По их прогнозам, на протяжении года в страну постараются зайти не менее 20 известных торговых марок. Эксперты отметили, что в 2024 году на российский рынок вышли 33 отечественных бренда.