Стало известно о планах Дании ужесточить правила прохода танкеров с российской нефтью

Дания внесет изменения в действующие правила прохода судов и будет более тщательно проверять танкеры, которые перевозят нефть из России через свои проливы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на морское управление скандинавского государства.

Из документа следует, что контроль усилят ради защиты окружающей среды и организации безопасности мореплавания. Согласно мотивационной составляющей, подобные действия выполняются «в ответ на активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы».

Датчане будут проводить государственный портовый контроль плавучих сооружений, стоящих на якоре за пределами порта Скаген и которые нельзя считать выполняющими мирный проход. Наибольшее внимание уделят танкерам, так как при повреждении или аварии с их участием, окружающей среде грозит наибольшая опасность.

Ранее сообщалось о том, что посольство России в Дании отвергло возможность ведения диалога с Копенгагеном из-за поддержки, которая оказывается Украине.