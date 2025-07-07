Стало известно о погибшем в результате взрыва у ТЦ в Рязани

В Рязани в лаунж-баре произошел взрыв около торгового центра. По данным источника RT, погиб случайный прохожий, а не друг подрывника, как это писали в ряде телеграм-каналов.

Как выяснилось, взрывное устройство в заведение принес один из посетителей, ошибочно считавший, что держит в руках муляж. Эта роковая ошибка привела к детонации боевой гранаты прямо в людном месте. Пострадали четыре человека, а один скончался. Как выяснил канал, жертвой стал случайный прохожий.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, но тяжелое. Все они находятся под наблюдением врачей в местных медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что возле бара и ТЦ в центре Рязани прогремел взрыв. Позже выяснилось, что гранату случайно подорвал молодой человек, принявший опасный предмет за простой муляж. Пострадавшими, предположительно, стали его друзья. Сам парень при детонации, по данным Mash, лишился руки.