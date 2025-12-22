Стало известно о проблемах с работой WhatsApp в России

В России произошли перебои в работе мессенджера WhatsApp*. Как пишет РБК со ссылкой на сервис мониторинга Downdetector, скорость работы приложения упала на 70-80% начиная с 22 декабря 2025 года.

За последние 24 часа было зафиксировано более 2,1 тыс. жалоб от пользователей. Основные проблемы — невозможность отправить сообщения или открыть сайт мессенджера.

Примечательно, что каждая вторая жалоба поступила из Москвы. Представители крупных операторов связи заявили, что не имеют отношения к возникшим сложностям, указывая на проблемы на стороне сервиса.

Напомним, что с августа Роскомнадзор (РКН) ограничил возможность совершения аудио- и видеозвонков через WhatsApp. В ведомстве объяснили это тем, что сервис используется для мошенничества, вымогательства и «диверсионной деятельности».

Накануне в РКН также заявили, что полная блокировка мессенджера в России возможна, если платформа не выполнит требования российского законодательства. В ведомстве считают, что WhatsApp нарушает законы РФ, используется для террористических и преступных действий.

Ранее сообщалось, что незрячие и слабовидящие россияне потеряли доступ к приложению Be My Eyes.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.