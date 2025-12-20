Незрячие и слабовидящие россияне потеряли доступ к приложению Be My Eyes

В России перестал работать важный сервис помощи для незрячих и слабовидящих людей — международное приложение Be My Eyes, сообщил портал «Код Дурова». Пользователи по всей стране не могут получить доступ к его основным функциям.

Директор по маркетингу Be My Eyes Энди Бейли принес извинения за доставленные неудобства и сообщил, что услуги платформы могут оставаться недоступными до тех пор, пока не изменится ситуация с блокировками.

Однако в официальном реестре Роскомнадзора, куда вносятся сайты и сервисы, доступ к которым ограничен на территории РФ, Be My Eyes не числится.

По мнению экспертов, ограничения могут накладывать отдельные интернет-провайдеры.

Для многих россиян это приложение было незаменимым ежедневным помощником. Так, например, жительница Санкт-Петербурга рассказала, что пользовалась сервисом 10 лет.

Волонтеры со всего мира в любое время суток помогали ей разбирать почтовые сообщения, настраивать бытовую технику, выбирать одежду и решать множество других бытовых задач через видеосвязь.

Сейчас звонки в приложении недоступны, а остальные функции работают только при использовании VPN.

