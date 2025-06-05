Стало известно о проблемах с рулевым управлением у автомашин «Лада» последних лет выпуска

Автомашины «Лада», которые были выпущены в 2023–2024 годах, стали часто выходить из строя. У них ломается гидроусилитель, о такой тенденции сообщил телеграм-канал Mash.

О той проблеме, с которой сталкиваются «Лады», уже говорят в соцсетях. Автомеханики сообщают, что в гидроусилителях машин, которые выпущены за последние два года, вместо металлического подшипника ставится пластиковый. В результате он ломается, рассыпается на части, при проворачивании руля в нем слышится хруст, его начинает «закусывать».

«Один из автодилеров подтвердил Mash, что брак есть, с 2025 года обещают ставить нормальные детали. В АвтоВАЗе же уверяют: случаи единичные, в их статистике отказ пластиковых шестеренок не отражен», — указал микроблог.

По утверждению представителей предприятия, все беды исключительно из-за того, что владельцы машин не читают инструкцию. Им не стоит слишком быстро перезапускать двигатель, а выждать перед этим хотя бы пять секунд. Они пообещали, что уже почти завершили работы над тем, чтобы сократить этот срок.

Ранее АвтоВАЗ пообещал, что представит на ПМЭФ свой новый кроссовер. Автомобиль будет находиться в зоне уличной экспозиции бренда, которая расположится между павильонами и конгресс-центром. АвтоВАЗ заявил, что презентация нового кроссовера — не единственный сюрприз, который подготовила компания. На мероприятии будут представлены и другие модели: гоночная модификация Iskra, ралли-рейдовый внедорожник Niva Sport Т2.