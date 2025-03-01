Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья папы Римского

Папе римскому Франциску пришлось срочно оказывать медицинскую помощь после того, как он перенес бронхоспазм. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное службой печати Ватикана. По нему бронхоспазм вызвал рвоту у понтифика, после чего врачам пришлось срочно вмешаться и проводить манипуляции.

«Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляции легких», — указали журналистам.

Ранее стало известно, что пап Римский может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. Такое заявление сделал кардинал Равази. 88-летний Франциск желает довести до конца юбилейный год христианства, который отмечается в этом году Римско-католической церковью. Он хочет продержаться до конца года, но все зависит от его состояния здоровья. Если оно будет мешать ему выполнять обязанности, то папа сделает свой выбор.