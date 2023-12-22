Стало известно о санкциях США в отношении рыбы и морепродуктов из России

Соединенные Штаты вводят новые санкции в отношении России, на этот раз затрагивая сферу рыбной промышленности.

Об этом сообщает РИА Новости. Министерство финансов США объявило о запрете на импорт из России лосося, трески, минтая и краба.

Ограничения применяются к российским морепродуктам, добытым в водах России или на судах под российским флагом. Интересный и необычный момент заключается в том, что санкции распространяются даже на продукцию, переработанную в третьих странах после добычи в российских водах.

Этот шаг подчеркивает растущее напряжение в экономических отношениях между двумя странами и является еще одним шагом в санкционной политике, принятой в ответ на конфликт на Украине. Российская рыбная промышленность, таким образом, сталкивается с новыми вызовами на мировом рынке, что может повлиять на рыночные доли и экономическую ситуацию в этом секторе.

Пока официальных комментариев от российских властей по данному факту не поступало.