Стало известно о сбое в работе умного дома с «Алисой»

Пользователи умного дома, к которому подключена «Алиса» от Яндекса пожаловались на сбои в работе вечером понедельника, 4 сентября.

По данным РИА Новости, в компании рассказали, что такие сложности с настройками приложения сейчас наблюдаются, но они носят временный характер.

Также издание уточняет, что мог возникнуть внешний инцидент, и сейчас ситуация оценивается. На данный момент сроки восстановления никакие не указываются.