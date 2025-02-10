Художник Никас Сафронов подарил Папе Римскому «космическую» картину

Никас Сафронов посетил Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском и презентовал ему картину, вдохновленную космосом, сообщил Mash.

Отмечается, что во время этой личной аудиенции, состоявшейся в библиотеке Апостольского дворца, художник получил благословение на создание своей индивидуальной коллекции для Ватикана.

По информации Mash, на подаренном полотне изображено первое место служения Папы Франциска, когда он был известен как Хорхе Марио Бергольо, в Буэнос-Айресе. Картина находилась на Международной космической станции (МКС) с марта по сентябрь 2022 года и вращалась вокруг Земли вместе с космонавтами. На станцию полотно доставил Герой России, космонавт Олег Артемьев.

Никас Сафронов является действительным членом Российской академии художеств с 2012 года. Он удостоен звания заслуженного художника РФ. В 2021 году получил звание народного художника РФ. В настоящее время Сафронов является профессором Ульяновского государственного университета.

Ранее портал Vatican News сообщил, что губернатором Ватикана впервые в истории станет женщина. Ее имя — Раффаэла Петрини.