Стало известно о состоянии детей, пострадавших при теракте на мосту под Брянском

Двое детей, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, выписаны из московской клиники доктора Рошаля. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.

Юные пациенты Федя и Ярослав, по данным депздрава, чувствуют себя хорошо и уже отправились домой вместе с отцом. Детям оказывали помощь специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Отметим, что одному из выписанных пациентов всего четыре месяца.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд «Климов — Москва», в результате чего локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, десятки получили травмы. Следственный комитет квалифицировал инцидент как теракт, предположительно, подготовленный ВСУ. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что стал известен вес моста, который рухнул во время ЧП с поездом в Брянской области.