Богомаз назвал вес моста, который рухнул во время ЧП с поездом в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на ПМЭФ-2025 отметил, что рухнувший на поезд мост весил около 800 тонн, сообщило РИА Новости.

Губернатор рассказал, что дорожники проделали масштабную работу. Сложности возникли из-за большого веса моста. Кроме того, конструкция была создана из бетона и балок, что усложняло процесс устранения последствий ЧП. Специалисты разбивали остатки моста на куски, чтобы убрать с дороги.

«Мост порядка 800 тонн веса», — рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор отметил, что дорожники всего за один день сумели сделать колоссальную работу. Причем они устраняли последствия обрушения моста на безвозмездной основе.

«По зову сердца…» — отметил губернатор.

Губернатор рассказал, что уже в день трагедии движение железнодорожных составов было возобновлено. Специалисты закончили работу в 21:30. Железнодорожники продолжили работу. Полотно было разрушено, поэтому предстояло восстановление поврежденного участка.

Издание напомнило, что мост обрушился в Выгоничском районе. Обломки упали на пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, который проходил под мостом в момент обрушения. В результате ЧП пострадали 156 человек, погибли семь. СК расценил происшедшее как теракт. Инцидент произошел в День защиты детей.

Ранее сообщалось, что брянский губернатор наградил медиков за помощь пострадавшим при ЧП с поездом.