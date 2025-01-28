Стало известно о состоянии девочки, избитой прохожим в Забайкалье

Девочка из Краснокаменска Забайкальского края находится в больнице после нападения мужчины на улице. RT выяснил, в каком состоянии находится пострадавшая.

О состоянии ребенка каналу рассказал отец девочки. По его словам, у нее синяки и отек. В настоящее время она плохо спит и не может есть на фоне пережитого.

«Девушка подошла, она ее подняла — у нее в кровище все. Она дочь на лавочку положила», — заявил он.

Напомним, 28 января в Краснокаменске мужчина по неустановленным мотивам ударил девочку-подростка. Он ударил ее кулаком в лицо. Пострадавшей потребовалась госпитализация из-за сотрясения и перелома носа. Нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в торговом центре.