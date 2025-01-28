Стало известно о состоянии девочки, избитой прохожим в Забайкалье
RT: пострадавшая от нападения в Краснокаменске не может принимать пищу
Фото: [Медиасток.рф]
Девочка из Краснокаменска Забайкальского края находится в больнице после нападения мужчины на улице. RT выяснил, в каком состоянии находится пострадавшая.
О состоянии ребенка каналу рассказал отец девочки. По его словам, у нее синяки и отек. В настоящее время она плохо спит и не может есть на фоне пережитого.
«Девушка подошла, она ее подняла — у нее в кровище все. Она дочь на лавочку положила», — заявил он.
Напомним, 28 января в Краснокаменске мужчина по неустановленным мотивам ударил девочку-подростка. Он ударил ее кулаком в лицо. Пострадавшей потребовалась госпитализация из-за сотрясения и перелома носа. Нападавшего задержали.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в торговом центре.