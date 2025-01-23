В Мытищах возбудили уголовное дело после того, как группа молодых людей избила подростка в ТЦ
Уголовное дело возбудили после нападения иностранцев на подростка в Мытищах
Фото: [Медиасток.рф]
Уголовное дело возбудили в Мытищах после того, как группа молодых людей избила подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел 22 января в одном из торговых центров города. Группа иностранцев в возрасте от 16 до 20 лет беспричинно напала на несовершеннолетнего и причинила ему множественные телесные повреждения.
Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали десятиклассника, который пришел в школу с ножом и мясным топориком. Подростка остановил охранник.