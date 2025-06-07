Стало известно о состоянии девочки, найденной в пакете в поселке Дубровка
В Ленобласти спасли найденного в пакете новорожденного ребенка
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Девочка, которую нашли в пакете на улице в поселке Дубровка Ленинградской области, находится в состоянии средней тяжести.
Ее перевели из реанимации на второй этап выхаживания. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
Об этом со ссылкой на Комитет по здравоохранению региона сообщает РИА Новости.
Пакет с ребенком был найден в четверг под окнами дома №11 по улице Томилина. О находке в полицию сообщили очевидцы. Девочку госпитализировали.
Позднее выяснилось, что мать малышки – 15-летняя школьница. Ее задержали. Она выбросила младенца из окна после родов в квартире.
Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти из автомобиля на ходу выбросили новорожденного ребенка.