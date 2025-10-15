Стало известно о состоянии кота, подожженного подростками в Домодедово

В Домодедово Московской области пытаются спасти уличного кота, которого подростки подвергли жестокому обращению, измучив поджогами. Об этом сообщает издание REGIONS.

Местные жители, ставшие свидетелями произошедшего, оперативно связались с зооволонтерами, которые доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику. При осмотре выявилась шокирующая картина: помимо свежих ожогов, у кота обнаружили застарелые повреждения, перешедшие в некроз тканей, а на фоне общего истощения организма началось развитие сепсиса.

Ветеринарам удалось стабилизировать температуру тела животного, подняв ее до нормальных 38 градусов после очистки ран. Однако, по состоянию на 15 октября, четвероногий пациент продолжает находиться в тяжелом, хотя и стабильном состоянии.

Хирургическое вмешательство стало необходимостью — предстоит операция по удалению отмерших тканей и гнилостных мешков.

Детали истории, полную подростковой жестокости, издание REGIONS публиковало в своем эксклюзивном материале.

Ранее сообщалось, что кот Вася стал талисманом удачи для российских военных в зоне СВО.