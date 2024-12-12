Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении шахты в Якутии

Мужчина, пострадавший на шахте «Инаглинская» в Якутии, получил медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

Горняк, которого вытащили из-под завалов на шахте, находится в стабильном состоянии. Его проверили и оказали необходимую помощь в травмпункте Нерюнгринской центральной районной больницы. В министерстве уточнили, что мужчину выписали домой. Однако его коллега до сих пор не найден.

Отметим, что «Инаглинская» считается одной из крупнейших шахт в России. 12 декабря здесь произошло частичное обрушение породы: два человека оказались под завалами. Одного мужчину удалось вытащить, второго разыскивают.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту обвала на угольном месторождении.