Стало известно о состоянии пострадавших при ударе молнии на пляже

Канал RT через собственные источники в правоохранительных органах выяснил , в каком состоянии находятся пострадавшее от молнии в Тульской области люди.

Согласно источнику, во время буйства стихии трое человек погибли, а еще один находится в реанимации. Также два человека остаются в кардиологии. Всем оказывается активная медицинская помощь.

Напомним, что разряд молнии ударил в воду всего в пяти метрах от берега в Тульской области. Это произошло в момент, когда отдыхающие выходили из водоема. Свидетели утверждают, что грозовое предупреждение либо отсутствовало, либо было проигнорировано. Прокуратура уже начала проверку организации отдыха.

Ранее стало известно, что среди погибших в Тульской области от молнии был подросток. Также семь человек пострадали.