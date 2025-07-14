Молния убила троих отдыхающих на пляже в Тульской области

Трое человек, включая 13-летнего ребенка, погибли от удара молнии на пляже в Тульской области. Еще шестеро пострадали — некоторых спасла обувь, другие оказались слишком близко к разряду. Об этом пишет SHOT.

Трагедия произошла днем на пляже парк-отеля «Шахтер» в селе Бунырево под Алексином. По данным источников, молния ударила в группу отдыхающих из семи человек. Трое погибли на месте: 13-летний подросток, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Очевидцы сообщают, что часть пострадавших находилась в воде, а женщина — на берегу. Еще шестеро получили электротравмы, но выжили. По предварительной информации, спасение некоторых могло быть связано с обувью: те, кто носил сланцы или успел отбежать, избежали смертельного удара. Об этом пишет Baza.

Молния попала во влажный песок у реки, из-за чего ток распространился по большой площади. Спасатели и медики оперативно прибыли на место, но помочь погибшим уже не смогли. Сейчас в регионе усиливается гроза — шторм движется на юг.

Это не первый случай гибели людей от молнии в России за последние годы, однако одновременная смерть трех человек — редкость.

Ранее череда молний ударила в Останкинскую телебашню во время грозы и попали на видео.