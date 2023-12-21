Стало известно о состоянии заболевших детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер

Информацию о юных пассажирах рассказали в Минздраве России, где уточнили сведения о заболевших.

Более сотни детей возвращались из лагеря на поезде маршрута Тюмень — Адлер. Однако во время проезда через Пензенскую область им массово стало плохо, а одна 12-летняя девочка потеряла сознание и умерла. Предварительной причиной такой вспышки стал вирус гриппа А.

Как оказалось, среди заболевших нет детей в тяжелом состоянии, однако под наблюдением врачей пока остаются 86 маленьких пациентов с симптомами ОРВИ, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Минздрав РФ.

Также в ведомстве уточнили, что семь детей находятся в состоянии средней тяжести. Еще восемь без признаков инфекции в Саратове, но их оставили в провизорном блоке больницы вместе с 11 взрослыми.

Напомним, что по факту смерти ребенка на поезде возбудили уголовное дело.