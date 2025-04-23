Стало известно о судьбе сына блогера Косенко, которого кидали в снег для видео

Журналисты сайта aif.ru выяснил , как живет блогер Сергей Косенко, который прославился скандальным видео с ребенком и сугробом.

Блогера Сергея Косенко могут арестовать при возвращении в Россию, так как все еще действует заочный арест по решению Мосгорсуда. Однако, судя по последним данным, звезда Сети не собирается возвращаться в родные пенаты.

Сейчас 37-летний отец с супругой и сыном Лео живут в ОАЭ практически припеваючи. В соцсетях публикуются ролики с шикарной одеждой и элитными вещами, машинами и так далее. Кроме того, как пишет АиФ, у Косенко были серьезные проблемы с российской налоговой. Тем не менее он приобрел себе дом с бассейном и садом на крыше стоимостью не меньше $5,5 млн.

Сыну Лео уже полтора года. После скандального видео его редко включают в видео, разве что на второй план.

Предполагают, что возвращаться Косенко не намерен, так как переключил контент на английский язык, стал больше ориентироваться на иностранцев.

Напомним, что в январе 2024 года блогер Косенко бросил крошечного сына в сугроб на камеру. Этот поступок подвергли критике, а также довели сведения до полиции. Звезду интернета обвиняют в России по статьям о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что бросивший младенца в сугроб блогер Косенко не смог оспорить арест.