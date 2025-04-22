Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко не смог оспорить арест

Покинувший Россию блогер Сергей Косенко пытался оспорить заочный арест в апелляции Мосгорсуда. Однако это ему не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В январе 2024 года блогер бросил в сугроб двухмесячного младенца ради ролика. Видео выложил в Сеть.

Косенко обвиняется по статьям о невыполнении родительских обязанностей и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью.

15 января 2025 года Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте Косенко.

Блогер позднее извинился за ролик. Сам он покинул Россию и был объявлен в розыск. Косенко грозит до 10 лет колонии.

Ранее в отношении российского блогера Сергея Косенко полицейские составили административный протокол за пропаганду наркотиков.