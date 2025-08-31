Стало известно о звонках Уиткоффа Трампу после встреч с Путиным

В публикации говорится о том, что после каждой проведенной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также с другими мировыми лидерами, дипломат незамедлительно выходит на связь с Белым домом для личного доклада Дональду Трампу.

При этом, как подчеркивает издание, содержание этих закрытых бесед между представителем и главой администрации США практически никогда не становится достоянием широкого круга официальных лиц в правительстве, что создает информационный вакуум.

Напомним, что в начале августа Уиткофф был принят в Кремле. По завершении переговоров помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о взаимном обмене сигналами между сторонами по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось о том, что спецпосланник США Уиткофф провел встречу с Путиным без стенографиста.