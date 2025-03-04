Стало известно об огромных долгах за коммуналку у супруги юмориста Петросяна

Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, накопила перед коммунальщиками внушительный долг более чем в 300 тыс. руб. за свою элитную квартиру в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На Брухунову зарегистрированы две квартиры в российской столице. За одну из них она исправно платит, а вот с другой существуют проблемы. Квартира в Хамовниках имеет общую площадь 232 кв. м, высота потолков в жилье составляет 3,6 м. Ее ориентировочная стоимость 441 млн руб.

«Как удалось выяснить, Брухунова должна 128 тыс. руб. квартплаты, еще 179 тыс. руб. — взносы за капремонт, а также около 7 тыс. руб. — за ЖКУ. Всего 314 тыс.», — указал микроблог.

Ранее появились сообщения, что Елена Степаненко, артистка и бывшая жена Петросяна, после разрыва с мужем закрыла юридическое лицо, оформленное на свое имя. Через него актриса получала доходы от своих выступлений, а также организовывала концерты. С 2021 года она почти полностью ушла со сцены.