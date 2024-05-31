Стало известно, почему ЕС ввел санкции против губернатора Приморья

Недавно стало известно, что Евросоюз ввел санкции против губернатора Приморья. Днем пятницы, 31 мая, появилась информация о том, по какой причине ЕС ввел рестрикции в отношении Олега Кожемяко.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные из официального журнала ЕС. Там написано, что Евросоюз ввел рестрикции против Кожемяко из-за развития сотрудничества России и КНДР.

Эти рестрикции в рамках санкционного режима против КНДР вступают в силу уже в текущую пятницу, 31 мая. По ограничения попал и терминал «Восточной Стивидорной компании», как говорится за то, что контейнерный терминал получает военные поставки из указанной страны.