Стало известно, почему хранить прах дома нельзя долго и чем это грозит

Русская православная церковь разрешает временное хранение праха умершего в доме только в исключительных случаях, однако настаивает на последующем захоронении в освященной земле. Об этом сообщило АБН24 .

Согласно церковным канонам, предпочтительным обрядом остается традиционное погребение тела, поскольку оно считается храмом души. Кремация допускается лишь при необходимости транспортировки или по другим объективным причинам.

Представители РПЦ пояснили, что прах можно хранить в доме лишь недолгое время, после чего его следует захоронить на кладбище. Такое действие считается важным духовным актом, символизирующим возвращение человека к земле.

В церкви подчеркнули, что длительное хранение останков дома без намерения предать их земле может восприниматься как проявление гордыни или суеверия, что противоречит христианскому учению.

Ранее священник Константин Пархоменко развеял миф о работе в воскресенье.