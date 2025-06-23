Стало известно, почему Иран избегает прямых ударов по американским базам

Иран предпочитает не вступать в прямое военное противостояние с США, используя вместо этого прокси-силы для атак на американские объекты на Ближнем Востоке. Об этом заявил генерал-майор Владимир Попов в беседе с Инфо24.

Эксперт подчеркнул, что Тегеран осознает превосходство американских вооруженных сил. Последняя атака на базу США в сирийской провинции Эль-Хасака подтверждает эту тактику — удар был нанесен без прямого участия иранских войск.

«Иран не станет наносить ракетные удары по американским базам и кораблям на Ближнем Востоке, а будет отвечать опосредованно, с помощью прокси-сил, как сегодня в Сирии», — предположил Попов.

Эксперт отметил, что Иран мог бы перекрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировой нефтеторговли, но не сделает этого из-за экономических последствий для собственной страны. Через пролив проходит 20% мировых поставок нефти, включая иранский экспорт. Несмотря на демонстративное наращивание военно-морского присутствия, реальная блокада маловероятна, так как ударит по доходам Тегерана от продажи энергоресурсов.

Отметим, что после ударов США по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе, Иран избрал стратегию ответа. Вместо масштабных ракетных атак Тегеран полагается на подконтрольные вооруженные группировки в Сирии, Ираке и Йемене.

Ранее сообщалось, Иран начал военную операцию против военных баз США в Ираке и Катаре. Последние на фоне этого закрыли воздушное пространство.