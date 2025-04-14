Страдающая от шизофрении сибирячка призналась в убийстве троих детей

В Красноярском крае женщина с психическим отклонением расправилась с тремя своими детьми. Как выяснил канал RT, мать призналась в содеянном преступлении.

Сибирячка, как сообщает канал, подозревается в убийстве своих троих детей. После содеянного она пришла к матери и во всем призналась. В этот момент пожилая родственница сидела с четвертым ребенком взрослой дочери.

«После преступления женщина пришла туда и сказала, что сделала», — рассказал источник RT в правоохранительных органах.

Тела малолетних дома обнаружил муж, когда вернулся домой с работы. Женщина, как выяснилось, состоит на учете в психиатрическом диспансере из-за шизофрении.

Следователи и криминалисты работали на месте преступления в частном доме. Предполагаемую убийцу задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетних, совершенное с особой жестокостью). Проверят вменяемость матери, в частности ее диагноз, а также установят другие детали инцидента.

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