Стало известно, почему Минобороны РФ не раскрывало данные о бойцах КНДР

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Инфо24 объяснил , почему Минобороны РФ не раскрывало данные о бойцах КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области.

По словам эксперта, участие северокорейских войск в боевых задачах под Курском не станет поводом для расширения военного сотрудничества между США и Южной Кореей. Элитные группы из КНДР сражались в рамках договоренностей с Москвой о стратегическом партнерстве. МО России данные не раскрывало по простой причине: это было бы стратегической ошибкой.

«Минобороны РФ специально не раскрывало данные об участии северокорейцев в боях под Курском, чтобы на них не охотились украинские военные. Кроме того, огласка могла навредить замыслам и планам российского командования, поэтому секретность в военном деле — это нормальная практика», — отметил Литовкин.

Миссия в Курской области была завершена. Также известно, что в параде Победы в Москве примут участие северокорейские военные. По этим причинам секретные данные раскрыли.

Ранее сообщалось, почему бойцов КНДР не направят на территории Донбасса.