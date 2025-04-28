В России объяснили, почему бойцов КНДР не направят на территорию Донбасса

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 заявил , что военнослужащие северокорейской армии вернутся домой и не будут выполнять задачи на землях Донбасса.

По мнению эксперта, не стоит ожидать появления войск КНДР в Донбассе и других территориях спецоперации. По словам Дандыкина, бойцы участвовали в миссиях под Курском в рамках договора о стратегическом партнерстве, но дальше этой территории пойти не смогут: Северная Корея не признавала новые регионы РФ.

Дандыкин отметил, что от КНДР участвовали элитные войска, которые со своим опытом смогли помочь успешно выбить противника.

«Они успешно выполнили все поставленные перед ними задачи, оказав нам помощь в освобождении курского приграничья. Ну и самое главное, они получили опыт ведения современных боевых действий, изучили тактику и новейшие технологии, включая беспилотники и все остальное», — резюмировал Дандыкин.

Далее боевые помощники вернутся домой.

Ранее сообщалось, что Южная Корея потребовала прекратить сотрудничество Москвы с Пхеньяном.