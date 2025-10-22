Стало известно о новых рисках при покупке квартиры

Риелторы рекомендуют россиянам с осторожностью подходить к покупке жилья у пенсионеров. Основная причина — высокий риск оспаривания сделки через суд, что может привести к потере недвижимости и денег. Об этом сообщает Lenta.ru.

Профессионалы рынка недвижимости бьют тревогу: сделки с пожилыми продавцами все чаще заканчиваются судебными разбирательствами. Причина — пенсионеры активно используют законные механизмы для признания договора купли-продажи недействительным. Они заявляют в суде о давлении со стороны мошенников или ссылаются на проблемы с дееспособностью в момент подписания документов.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют проводить тщательную проверку. Первый тревожный сигнал — отсутствие у пенсионера другого жилья для переезда. Это может означать, что сделка изначально планировалась для последующего оспаривания. Также необходимо проверить психическое здоровье продавца, запросив у него соответствующую справку, и выяснить, нет ли у него близких родственников, которые могут предъявить права на квартиру.

Крайне важно избегать «срочных» и подозрительно дешевых предложений. Юристы рекомендуют фиксировать все этапы общения с продавцом на видео, чтобы иметь доказательства его адекватности и доброй воли. Ключевой совет — работать только через проверенного риелтора, который поможет минимизировать юридические риски.

Ранее сообщалось, как пенсионерка отсудила проданную шесть лет назад квартиру на юго-западе Москвы.