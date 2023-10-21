Стало известно, почему протестующие громят по всему Ближнему Востоку именно McDonald’s

Журналисты констатировали, что к настоящему времени вандализму подверглась здания точек общепита в Турции, Ливане и Египте. Причиной тому решения руководства McDonald’s предоставлять израильским солдатам бесплатное питание.

«Франшиза McDonald’s в Израиле заявила, что будет предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. После несколько отделений сети подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», — приводится в материале.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле толпа пропалестинских протестантов разгромили оду из точек фастфуда McDonald’s.