Стало известно, почему протестующие громят по всему Ближнему Востоку именно McDonald’s
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Сети американских ресторанов быстрого питания McDonald’s объявлена самая настоящая война. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Журналисты констатировали, что к настоящему времени вандализму подверглась здания точек общепита в Турции, Ливане и Египте. Причиной тому решения руководства McDonald’s предоставлять израильским солдатам бесплатное питание.
«Франшиза McDonald’s в Израиле заявила, что будет предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. После несколько отделений сети подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», — приводится в материале.
Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле толпа пропалестинских протестантов разгромили оду из точек фастфуда McDonald’s.