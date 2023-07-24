Стало известно, почему у «Википедии» были проблемы с доступом

Исполнительный директор русскоязычной версии «Википедии» Станислав Козловский объяснил, с чем были связаны проблемы с доступом к сервису. Об этом пишет ТАСС 24 июля.

По словам Козловского, на все сервера Wikimedia Foundation (которая управляет инфраструктурой, фактически, всей онлайн-энциклопедии) производились серьезные DDoS-атаки.

Напомним, что проблемы с доступом начались ночью на понедельник, но уже к утру 24 июля работа сервиса была полностью восстановлена.