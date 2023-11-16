Стало известно, с какими симптомами и методами лечения сталкивается больной гонконгским гриппом

В некоторых регионах России зафиксировали случаи заражения гонконгским гриппом. И это далеко не первые вспышки. Известно, что вирус попал на территорию страны из-за границы, откуда его привезли туристы. О том, как проявляется болезнь и как ее лечить, пишет RuNews24 .

В целом болезнь мало чем отличается от ОРВИ, но у нее есть свои характерные симптомы. Например, среди них можно отметить боль в суставах, значительно повышенную температуру, потерю работоспособности из-за слабости, а также симптомы интоксикации и т.д. Все это беспокоит человека примерно 3-4 дня.

Несмотря на это, при появлении первых признаков заболевания нужно обратиться за консультацией к врачу. Выявить штамм вируса можно благодаря проведению ПЦР-теста. И если станет известно, что это гонконгский грипп, то пациенту назначают противовирусные препараты. Также проводятся симптоматическая терапия и снятие интоксикации.

Напомним, ранее Врач Уланкина оценила угрозу новой пандемии из-за пришедшего в Россию гонконгского гриппа. По ее словам, для профилактики заболевания нужно мыть руки, соблюдать рацион питания, а также избегать скопления людей.