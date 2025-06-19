В приграничных с Украиной регионах находится еще порядка 10 тыс. погибших украинских военных. Такие данные появились у телеграм-канала Mash.

По данным микроблога, в моргах Белгорода, Курска и Ростова-на-Дону сейчас лежат тела более чем 10 тыс. украинских военных. Все они до момента передачи Киеву обязаны пройти положенные процедуры: по опознанию, экспертизе и согласованию для обмена. Минимальный срок прохождения всего цикла составляет шесть месяцев, если тело удается быстро опознать. Если же в морге находится только фрагмент тела, то срок затягивается до года.

«Число погибших растет из-за активного наступления российских войск в ДНР, Курской области и Сумах. Украинская сторона не успевает и часто не забирает своих погибших», — указали авторы канала.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев заявил по этому поводу, что с российской стороны весь процесс отработан, все задержки в обмене происходят только по вине Киева.

Ранее особый посол Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Мирошник обвинил Украину в попытке опорочить работу России по сбору погибших украинцев. По его словам, Киеву невыгодно возвращать на родину погибших, которые числятся пропавшими без вести. Поэтому украинские власти стараются затянуть процесс обмена телами военных.