Когда власти Украины заявляют о том, что у них уйдет очень много времени на идентификацию тех погибших, чьи тела им передала Россия, это делается с целью опорочить российскую работу. Такое заявление сделал Родион Мирошник, особый посол Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима. Его точку зрения привел ТАСС.

Глава МИД Украины Клименко ранее сообщил, что на идентификацию всех тех погибших, которых Киеву передала российская сторона, уйдет не менее 13-14 месяцев. По утверждению Мирошника, Россия передала Украине погибших, руководствуясь принципами гуманизма. И все голословные заявления представителей режима Зеленского делаются только с целью опорочить работу РФ.

«За их идентификацией, поиском близких погибших и передачей им тел последует необходимость огромных выплат обещанных семьям за потерю близких в рядах ВСУ», — указал дипломат.

Он подчеркнул, что украинские власти заинтересованы в том, чтобы все убитые числились пропавшими без вести, что существенно экономит деньги бюджету. Поэтому все обвинения России делаются именно с целью затянуть срок идентификации тел.

Ранее Мирошник обвинял Украину в том, что та затягивает процесс получения останков своих погибших военных. Он сообщил, что все это делается без указания каких-либо причин. Также никак не объясняется затягивание выполнения своих обязательств.