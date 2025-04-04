Стало известно, сколько «квадратов» жилья можно купить на маткапитал

Обозреватели KP.RU выяснили , где выгоднее всего тратить маткапитал на улучшение жилищных условий и жилье в целом. Для сравнения журналисты взяли центры российских регионов и официальные данные Росстата.

Большинство российских семей тратят маткапитал на решение жилищного вопроса. Общий объем выплаты за двоих детей — 912,2 тысячи рублей. В пересчете на жилье получилось так, что дешевле всего взять жилье в столице Ингушетии Магасе: регион стал самым доступным.

Подсчитали, что приобрести можно от 10 до 15 кв. м., что будет примерно равно первоначальному взносу в 20%. Полноценное жилье там можно купить лишь в поселке городского типа. Нашли один нюанс: выбор квартир в этих местах скудный.

Однако существует не только маткапитал, но и семейная ипотека под 6% годовых, действующая на новостройки.

«В малых областных центрах выбор новостроек будет, если появится массовый спрос на более комфортное жилье. Пока же там у многих в мыслях, что вот встану немного на ноги — и перееду в другой регион, где больше движухи и перспектив для развития», — говорит эксперт в области недвижимости Александр Цыганов.

Дорогими региональными центрами для покупки жилья на условиях семейной ипотеки или маткапитала, ожидаемо, стали Санкт-Петербург, Казань, Москва, Краснодар, Владивосток.

Группа северных и дальневосточных городов не отстает от столиц. Дело в том, что строительство в таких местах объективно обходится дороже, чем в ЦФО. Например, в Магадане, Салехарде и Якутске можно купить лишь метр на действующие зарплаты. Хотя на этот случай ввели арктическую ипотеку со ставкой 2%. Однако россияне предпочитают юга Охотскому морю и неохотно переезжают севернее.

Для семьи со средней зарплатой в Москве, как отметили журналисты, покупка квартиры побольше «однушки», тяжелое финансовое испытание. Кроме того, люди предпочитают места с доступной средой: парками, школами и детсадами, удобной транспортной развязкой. Выбор в этом плане иногда хромает, что делает недвижимость еще более недоступной. В регионах с развивающейся инфраструктурой и строительством государственные меры поддержки семей более действенны, что может помочь жителям справиться с долговой нагрузкой эффективнее.

Ранее сообщалось, что налоговый вычет за ипотеку увеличится до 1,1 млн рублей.