Налоговый вычет за ипотеку увеличится до 1,1 млн руб.

В 2025 году в России изменятся правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты. Так, будет увеличен размер возврата по имущественному налоговому вычету, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Первое значительное изменение будет касаться имущественного налогового вычета. Его лимит не изменится, он по-прежнему будет составлять два миллиона рублей, но размер возврата будет меняться в зависимости от ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ.

Кроме того, будет увеличен возврат по ипотечным процентам. Вместо 390 тыс. руб. при 13% НДФЛ максимальная сумма увеличится до 660 тыс. руб. для граждан, которые платят налог по ставке 22%. Таким образом, сумма вычета по ипотеке составит до 1,1 млн руб. возврата.

Также в России появится новый стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. Право на его получение будут иметь граждане, успешно сдавшие нормы ГТО и награжденные знаком отличия.

Ранее сообщалось о том, что риелтор Барсуков предрек ограничения ипотеки со стороны Центробанка весной.