Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2024 году

В 2024 году новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января, сообщает Минтруда.

В своих социальных сетях ведомство оповестило о подготовке постановления о переносе выходных дней в следующем году. Также в Минтруда напомнили, что нерабочие праздничные дни, выпадающие на выходные, будут перенесены на рабочие дни.

Помимо новогодних каникул, в постановлении также сообщает о других днях, в которые будут отдыхать граждане России. 17 июня во время ПМЭФ-2023 глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство пытается сохранить баланс между праздничными днями, чтобы обеспечивать новогодние каникулы. В апреле 2023 года депутат Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуме регулярно поднимается тема сокращения новогодних каникул и увеличения майских праздников.