Стало известно, сколько россиян будут занимать деньги на ремонт

Согласно результатам проведенного исследования, более половины опрошенных граждан РФ (53,5%) планируют прибегать к заемным средствам для финансирования ремонта жилья в 2025 году, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на отчет онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Статистические данные демонстрируют рост популярности кредитных продуктов для этих целей — если в 2024 году ремонт в кредит собирались делать 32,5% респондентов, то в следующем году эта доля увеличивается до 39,7%.

Брать деньги в долг у знакомых или родственников на проведение ремонтных работ намерены 14,8% участников опроса. Финансирование ремонта исключительно за счет собственных накоплений или материальной помощи от родителей и других родственников планируют 32,9% россиян.

Около 13,6% респондентов пока не определились с источниками финансирования предстоящего ремонта.

Что касается суммы займа, каждый четвертый опрошенный (25,7%) готов одолжить до 200 тыс. руб. При этом подавляющее большинство граждан, участвовавших в исследовании, сообщили о готовности взять кредит или заем на ремонт в диапазоне от 200 до 500 тыс. руб.

